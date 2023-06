Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj va evolua astazi, incepand cu ora 20:30, contra celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, in finala Cupei Romaniei. Finala se va juca pe stadionul „Municipal” din Sibiu, partida urmand sa se joace cu „casa inchisa”. Partida va fi condusa la centru de Catalin Popa, ajutat de Daniel Miriuți…

- La finele acestei saptamani se va disputa finala Cupei Romaniei, faza județeana, intre Sticla Arieșul Turda și Vulturul Mintiu Gherlii. Problema organizatorilor, AJF Cluj, este gasirea locului unde se va disputa meciul. Turda a anunțat de mai mult timp ca vrea sa organizeze finala, insa dupa calificarea…

- La finalul saptamanii sunt programate semifinalele Cupei Romaniei, faza județeana. Sambata, la ora 11:00, Arieșul Mihai Viteazu va primi vizita celor de la Sticla Arieșul Turda. Cele doua echipe s-au intalnit și in ultima etapa a ligii a patra, pe „Municipalul” din Turda, meciul incheindu-se la egalitate,…

- La mijlocul acestei saptamani se vor juca partidele din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana. Toate partidele se vor juca miercuri, de la ora 18:00. TurdaNews va transmite in direct derby-ul acestei faze, Unirea Tritenii de Jos – Arieșul Mihai Viteazu. Locul 1 din liga a patra se…

- Joi dimineața a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din cadrul turului III al Cupei Romaniei Raureni la handbal masculin (sferturile de finala). Cele patru echipe care se vor impune in aceasta faza vor merge in turneul Final Four, care va avea loc dupa terminarea campionatului Ligii Florilor, undeva…

- CSM Volei Alba Blaj o intalnește, miercuri seara, la Tg.Mureș, pe Savino Del Benne Scandicci din Italia, in manșa I a finalei Cupei CEV la volei fete. Partida, gazduita de Sala Sporturilor, va incepe la ora 19.00, intrarea spectatorilor fiind libera. Meciul retur va avea loc peste o saptamana, in Italia.…

- Astazi, pe stadionul „Municipal” din Turda, se va disputa finala Cupei Romaniei, faza locala (Campia Turzii). Chimia Turda și Uniți sub Tricolor Cornești se vor intalni de la ora 11:00, pe „Municipalul” turdean, pentru un loc in optimile de finala ale Cupei (faza județeana). In tururile precedente,…

- CAMPIONI… Sporting Juniorul Vaslui este noua deținatoare a Cupei Romaniei la fotbal – faza județeana, culoarul Ligii 5, dupa ce a invins cu 5-1 (1-1) pe Viitorul Zorleni. Partida s-a disputat pe stadionul “Municipal” din Huși, iar golurile Vasluiului au fost reușite de Ioan Ifrim (2), Cristinel Bran…