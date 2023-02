La Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” – ateliere de meşteşugit mărţiţoare N.D. Avand in vedere ca se apropie luna lui Marțișor, instituțiile de cultura din Ploiești au anunțat, deja, ca pregatesc ateliere in cadrul carora copiii pot invața sa confecționeze, cu propriile lor maini, micile simboluri ale primaverii. Astfel, sub genericul ”Marțișor meșteșugit la muzeu a poposit” , Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” a anunțat ca va organiza ateliere de creație, in cadrul carora cei mici vor cunoaște legenda marțișorului, originea obiceiului de marțișor, semnificația lui și, bineințeles, vor confecționa marțișoare. Atelierele se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

