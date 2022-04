Stiri pe aceeasi tema

- Mesaje deosebite pentru persoanele dragi care iși serbeaza in aceasta zi sfanta de sarbatoare onomastica. Fie ca poarta numele de Florin, Florina, Violeta, Lacramioara, Camelia, Margareta, Viorica, Narcisa, Crina, Iris, Dalia, Anemona, Brandusa sau, in cazul barbatilor, Viorel, Florin, Florian, Florentin,…

- Vicepremierul, Andrei Spinu, spune ca nu poate da prognoze cu privire la prețurile la carburanți, pentru a nu specula, insa admite ca situația „nu miroase a bine”. „Evident ca vedem in fiecare zi cum prețul crește, in urmatoarele zile vom lua niște decizii ca sa nu avem abuzuri”, a spus Spinu, la Puterea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca recrutii si rezervistii nu participa la operatiunile militare din Ucraina si nu vor face acest lucru, informeaza tass.com. “As vrea sa subliniez ca recrutii nu participa si nu vor participa la ostilitati si ca nu va exista o chemare a rezervistilor”, a spus…

- Daca la noi președintele Iohannis nu e prea implicat in problemele refugiaților, in Italia, Nicola Zingaretti are alta abordare. In afara de faptul ca a mobilizat Guvernul și Protecția Civila, mai ales in zona Lazio, se amesteca personal in problemele oamenilor care fug din Ucraina și cer ajutor Italiei.…

- Stocul de iod din Romania este insuficient, a anunțat, duminica, premierul Nicolae Ciuca, subliniind ca amenințarea nucleara a Rusiei este o ”retorica de descurajare”. In prezent, exista un numar de pastile de iod, dar stocul este insuficient, motiv pentru care ”la nivelul Ministerului Sanatații s-a…

- Daca-l mai țineți minte pe Minim, interpretul bacauan a lansat, astazi, o noua piesa: „Salut, Bacau!”. O piesa dedicata tutror „baieților care au ceva la bord” din Narcisa-n Orizont și pana-n Nord. Articolul Minim 13 – Salut, Bacau ! VIDEO apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 16.760 de cazuri de infectare cu coronavirus și 70 de decese, dintre care 5 anterioare, conform Grupului de Comunicare Strategica. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 18 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate…