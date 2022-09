La moartea lui Gorbaciov, despre Revoluția Română ”Revoluția nu se poate programa. Ea apare cand te aștepți mai puțin…”, spunea fostul președinte al URSS intr-un documentar filmat in 2011, difuzat de TVR. Profesorul Valentin Naumescu: „Nu Gorbaciov ne-a eliberat de Ceaușescu in decembrie 1989, dar prin faptul ca pierduse de mult controlul, pe toate planurile, a facut posibila declanșarea unui proces regional ireversibil” Trecerea la cele veșnice a fostului președinte al URSS Mihail Gorbaciov, zilele trecute, a fost și inca este, la nivelul Estului, un prilej de a medita la rolul pe care fostul lider sovietic l-a avut in reconfigurarea geopolitica… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

