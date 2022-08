La Mamaia, tradiționala sarma a devenit delicatesă: 50 de lei porția Este clar! Romanii nu știu sa faca comerț, dorind sa se impogațeasca peste noapte. In afara de prețul la cazare care a explodat, turiștii de pe litoralul romanesc trebuie sa se confrunte și cu prețurile ”astronomice” la mancare. Astfel ca la Mamaia, in acest sezon estival, ciorba de burta a ajuns sa coste 32 de […] The post La Mamaia, tradiționala sarma a devenit delicatesa: 50 de lei porția appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, luni, o atentionare de calatorie cu recomandari utile pentru trecerea frontierelor bulgare in acest sezon turistic estival. Astfel, persoanele care calatoresc in Bulgaria sau tranziteaza acest stat pentru a ajunge in Grecia sau Turcia sunt sfatuite sa foloseasca…

- Romanii au dreptul sa ceara compensații de pana la 600 de euro pentru un zbor anulat. Anunțul a fost facut de președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Horia Constantinescu, in contextul investigațiilor incepute la companiile aeriene. Pana in acest moment sunt 500 de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, luni, dupa tragedia de la ghețarul Marmolada, ca cei trei alpiniști romani despre care se considera ca sunt decedați sau disparuți, conform primelor informații, au fost gasiți, sunt in siguranța și nu au putut fi apelați pana acum din cauza slabelor conexiuni…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca, pe cale aeriana, inspre si dinspre Regatul Spaniei, ca mai multe organizatii sindicale au anuntat o greva a insotitorilor de zbor ai companiei aeriene EasyJet, in intervalele…

- Astazi, 27 mai 2022, este ultima zi in care romanii se mai pot autorecenza. Incepand de maine, recenzorii vor bate din usa in usa la cei care nu au completat formularele online. Cine refuza sa ofere informatii poate fi amendat. 27 mai este ultima zi in care romanii se pot autorecenza dupa ce termenul…

- Șeful Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, secretarul de stat Florin Carciu contrazice cifrele oficiale furnizate de Ministerul Aafcerilor Externe cu privire la romanii din diaspora. Sunt cel puțin 8 milioane de romani in afara granițelor țarii, nu 5,7 milioane, a declarat Carciu la Digi24.…

- Romanii care vor pleca in vacanța in Grecia trebuie sa știe ca, de la 1 iunie, mastile de protectie in avioane, in instituții, magazine și orice alte tipuri de spații inchise nu vor mai fi obligatorii. Vor exista o serie de excepții așa cum reiese din declarația ministrul grec al Sanatatii, Thanos Plevris,…

- Romanii vor putea sa se autorecenzeze pana in data de 27 mai 2022, in cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor, dupa ce perioada a fost prelungita. Președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, a anunțat, vineri, ca perioada a fost prelungita in urma interesului crescut pentru…