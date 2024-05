Săptămâna Nepolitică Românească: călătoria spirituală spre Lumina Învierii Politicul ne ucide cu marunțișuri. Ne agaseaza, ne ține mereu captivi, ni se strecoara in așternuturi. Ne indeamna mereu și mereu sa-i dam prioritate. Ajungem, astfel, sa observam și gesturi vulgare din domeniul penalului, catindaturi de diverși interlopi, parasiri subite de corabie, plonjoane ridicole cu burta plescaitoare, tembelism gregar și sloganuri pentru hohot galactic de […] The post Saptamana Nepolitica Romaneasca: calatoria spirituala spre Lumina Invierii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Naționala a Tineretului, Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, le ureaza „La mulți ani” tuturor tinerilor care muncesc din greu, fie ca se afla in țara sau in strainatate. Piedone le transmite celor carora „statul le inchide prea multe uși in nas” și sunt nevoiți sa…

- CFR reintroduce, dupa 19 ani, trenurile București Nord – Giurgiu. Calatoria nu va fi insa nici acum una rapida. CFR anunța o schimbare majora in ceea ce privește circulația trenurilor pe ruta București Nord – Giurgiu, dupa o pauza de 19 ani. Potrivit informațiilor furnizate de Societatea Naționala a…

- In a doua saptamana a Postului Mare, comunitatea din Campia Turzii a fost binecuvantata cu prezența a doua personalitați excepționale: Parintele Constantin Necula și artista Paula Hriscu. Conferința duhovniceasca susținuta de Parintele Necula a constituit o lecție profunda despre puterea cuvintelor,…

- Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma, așteapta propuneri venite din partea primarilor din județ care vor sa faca ceva pentru comunitațile lor. Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma , le-a reamintit primarilor din județ ca ușa sa este deschisa mereu pentru edilii care vor…

- Trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an. Un oficial al Ministerului Transporturilor a declarat ca trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an, pe masura ce lucrarile…

- Producatorii și comercianții dintr-o piața din Timișoara au protestat, marți, motivul fiind abuzurile Poliției Locale. Vanzarea a fost oprita, iar oamenii au ieșit in fața pieței Iosefin pentru a-și exprima nemulțumirea fața de numarul mare al controalelor. De cealalta parte, oamenii legii susțin ca…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone vine cu noi acuzații la adresa contacandidaților care intra in cursa pentru fotoliul Capitalei. Mesajul sau, intitulat „Scrisoare pentru saltimbancii politicii de circ și stapanii lor trufași”, ii ataca pe politicieni. In postarea realizata de Cristian…

- Cristian Popescu Piedone a surprins cu o noua postare facuta pe rețelele de socializare. Postarea cuprinde provocarile intampinate de edil in cei 30 de ani de administrație. In postarea sa emoționanta, Cristian Popescu Piedone a subliniat ca timp de trei decenii a fost dedicat oamenilor care l-au susținut…