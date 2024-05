Incepe inca o ediție a programului „Litoralul pentru Toți”, oferind turiștilor posibilitatea de a se caza in hotelurile de la Marea Neagra la tarife incepand de la 35 de lei pe noapte de persoana. Cel mai ieftin este la Eforie Nord. Potrivit Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), prețurile sunt reduse cu pana la 70% fața de cele din sezonul de varf, deoarece hotelurile de 2, 3 și 4 stele din toate stațiunile de pe litoralul romanesc participa la acest program in fiecare an. Pana in prezent, peste 65 de unitați de cazare din toate stațiunile de pe litoralul romanesc s-au alaturat…