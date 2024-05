Alertă ANM înainte de noaptea de înviere. A fost emis Cod galben Alerta ANM inainte de noaptea de inviere. A fost emis Cod galben in mai multe zone din țara in urmatoarele ore. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, o alerta Cod galben de vant puternic in Dobrogea și in cea mai mare parte a Munteniei. Vantul va sufla cu rafale de pana la 55 km/h și in București. In vigoare sambata intre orele 10.00 – 19.00, alerta anunța ca in Dobrogea și in cea mai mare parte a Munteniei local și temporar vantul va avea intensificari, cu rafale de 55…65 km/h. Alerta ANM inainte de noaptea de inviere. A fost emis Cod galben Totodata, ANM precizeaza și ca temporar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

