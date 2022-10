Stiri pe aceeasi tema

- ”Mariajul” dintre Marius Vișan și CS Blejoi s-a sfarșit dupa primul rezultat negativ din campionat, remiza cu KSE Targu Secuiesc, inregistrata in ultima etapa, scor 2-2! Marți seara a avut loc o ședința de analiza, in care nemulțumirile și problemele care ”mocneau” de cateva saptamani au ieșit la suprafața,…

- CS Blejoi, una dintre cele trei echipe prahovene din Seria a V-a a Ligii a III-a de fotbal, a pornit in forța noua ediție de campionat, acumuland maximum de puncte in primele patru etape, 12, a marcat de 11 ori și a primit numai un singur gol. A devenit lider solitar in ierarhie, cu un […]

- Ioan Ovidiu Sabau, ultima ținta pentru banca tehnica a CSM Unirea Alba Iulia! Corvinul Hunedoara, liderul Seriei 9, pe „Cetate” CS Municipal Unirea Alba Iulia are parte sambata, 24 septembrie pe “Cetate” de la ora 17.00, de cel mai greu examen stagional, o disputa cu Corvinul Hunedoara. “Alb-negrii”…

- Erik Lincar este aproape de a reveni in Liga 1. Antrenorul ce a promovat-o pe Universitatea Cluj in Liga 1, dupa o perioada de 7 ani, este in pole-position pentru preluarea bancii tehnice a echipei dambovițene. Erik Lincar (43 de ani) este considerat varianta ideala pentru a prelua banca Chindiei Targoviște,…

- Sinisa Mihajlovic a fost demis din functia de antrenor al echipei Bologna, a anuntat marti gruparea din Serie A, dupa trei ani si jumatate de colaborare, perioada in care sarbul a fost si spitalizat (fiind bolnav de leucemie). Mihajlovic s-a intalnit la domiciliul sau din Roma cu trei oficiali din conducerea…

- Fostul selectioner Mirel Radoi a preluat, marti, conducerea tehnica a echipei Universitatea Craiova, el fiind prezentat oficial intr-o conferinta de presa, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- FCSB a anuntat instalarea lui Nicolae Dica, pe banca tehnica. Antrenorul il inlocuieste pe Anton Petrea. „Nicolae Dica este noul antrenor al FCSB, acesta fiind al doilea sau mandat ca principal al echipei noastre. Tehnicianul in varsta de 42 de ani a condus deja primul antrenament si va reveni pe banca…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs vineri, in jurul orei 16, in zona giratoriului suspendat din Blejoi. Iata ce spune IJP PRAHOVA: DN1 B, in afara localitații Blejoi- accident rutier intre trei autoturisme. Din primele verificari a reieșit faptul ca impactul ar fi avut…