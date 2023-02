La Jilț, unii se pregătesc de parastas, alții își prelungesc mandatele în Consiliul de Supraveghere Familiile minerilor de 29, 38, respectiv 48 de ani, morți in accidentul de munca de la Cariera Jilț Sud, se pregatesc de parastas. Cel mai tanar dintre ei era Dragoș Parjol. Acesta avea o soție, care este insarcinata și așteapta un copil. Alți 10 muncitori au fost raniți in accident. De cealalta parte, membrii Consiliului de Supraveghere CEO iși prelungesc mandatele. Nicolae Ciuca ar fi vrut sa cada capete. Capetele rezista! Premierul Ciuca cerea masuri urgente, imediat dupa tragicul accident. “Vreau pana saptamana viitoare sa vad masuri atat asupra celor care se fac vinovați de producerea accidentului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

