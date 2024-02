Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a comentat miercuri scenariul ruperii coaliției de guvernare, pe fondul blocarii negocierilor PNL si PSD privind comasarea alegerilor. Aflat intr-o vizita de lucru la Roma, Marcel Ciolacu a fost intrebat despre ideea vehiculata cu privire la ruperea coalitiei de guvernare. Premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, despre ruperea coalitiei cu PNL in 2024, ca ”trebuie sa o rupa pentru ca fac alta”.”Suntem la guvernare pana in 2024 si normal ca pe urma, romanii vor hotari cine sa conduca Romania”, a mai spus liderul PSD. Premierul a fost intrebat la Caransebes…

- Vasile Dincu, președintele Consiliului Național al PSD, a criticat și la RFI limbajul dublu practicat de PNL. Așa cum a facut zilele trecute, la un alt post TV, Dincu invoca acum alegerile anticipare pe post de sperietoare, dupa ce, in urma cu doar cateva zile, era concesiv și afirma ca ”in aceste…