- Fostul ministru USR al Fondurilor Europene Cristian Ghinea a mers, joi, la DNA, unde a depus plangere pentru achiziția de BMW-uri pentru Ministerul de Interne, cerand redeschiderea dosarului și retrimiterea acestuia la Parchetul European. Ghinea a depus o plangere penala cu privire la clasarea dosarului…

- Ministerul Afacerilor Interne se pare ca are grave probleme cu personalul, in ultima perioada. Imaginea sa este știrbita, aproape zilnic, de proprii angajați. Poliția Capitalei a ieșit cu un comunicat de presa prin care ne informeaza ca 2 polițiști au fost saltați joi de DIICOT, in urma unor percheziții…

- Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) a transmis ca directorul financiar Vasile Bleotu nu a reprezentat instituția la recepția organizata de Ambasada Federației Ruse la București, pe data de 2 noiembrie. ”Instituția noastra nu a primit o invitație oficiala la acest eveniment. In consecința,…

- Mai multe vehicule au ramas blocate pe DN 17, in localitatea Paltinoasa, din cauza zapezii. Centrul Infotrafic transmite, sambata, ca este zapada depusa pe carosabil si ninge in continuare. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17, intre kilometrii 224…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern privind alocarea sumei de peste 3 miliarde de lei din Fondul de rezerva bugetara, la dispoziția Guvernului. Banii sunt necesari pentru plata salariilor profesorilor din mediul preuniversitar și universitar și pentru plata…

- Șoferii ar putea plati amenzi mai mari in curand. Un proiect de ordonața al Ministerului de Interne prevede majorarea punctului de amenda la 165 de lei, acesta fiind plafonat la nivelul de 145 de lei din anul 2017. Plafonare este insa valabila pana la sfarșitul acestui an. Punctul-amenda se calculeaza…

- 350 de romani se afla in Fașia Gaza. Aproximativ 200 au solicitat sprijin pentru a pleca, insa situația de securitate nu a permis evacuarea acestora. Potrivit purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Afaceri Externe, Radu Filip, autoritatile romane au in atentie 350 de cetateni romani, dintre care…