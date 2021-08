Stiri pe aceeasi tema

- Primele garnituri de tramvaie noi au sosit in aceasta dimineata in orasul nostru. Este o etapa importanta din strategia mea de a moderniza si dezvolta transportul public de calatori. E un adevarat moment instoric, deoarece au trecut aproape 45 de ani de la ultima achizitie de tramvaie noi! Am semnat…

- Primarul Mihai Chirica a anuntat, prin intermediul paginii sale de socializare, ca la primele ore ale diminetii de luni a ajuns la Iasi primul tramvai nou cumparat, dupa 45 de ani de la ultima achizitie a unui astfel de mijloc de transport in comun in oras. ‘Primele garnituri de tramvaie noi au sosit…

- Primaria Baia Mare a anunțat, printr-un document prezentat Consiliului Local, ca la data de 30 iunie 2021, veniturile bugetului local al municipiului s-au cifrat la valoarea de 188.439.013,63 lei din care: • sectiunea de functionare 160.144.167,10 lei; • sectiunea de dezvoltare 28.294.846,53 lei. Executia…

- Beatrice Rancea a fost din nou chemata la audieri, de procurori, marți. Rancea a fost plasata din nou sub control judiciar dupa ce, in urma cu 11 zile, scapase de aceasta masura. Procurorii DIICOT au dispus din nou punerea sub control judiciar a Beatricei Rancea, marți, pentru o perioada de inca 60…

- Se cauta constructor pentru modernizarea unei cai de rulare a tramvaiului. Primaria Craiova a demarat, ieri, procedura de achizitie a lucrarilor de modernizare a caii de rulare a tramvaiului de pe strada Henry Ford. Acesta este primul mare proiect de infrastructura scos la licitatie de municipalitate,…

- Ministerul de Finante a respins, ieri, toate ofertele bancilor depuse in cadrul licitației pentru titluri de stat, considerand ca prețul ofertat are un nivel inacceptabil. Licitatia organizata viza o emisiune de obligatiuni scadenta in 2027, in valoare de 600 milioane lei. Rata cuponului a fost 2,5%.…

- NEPI Rockcastle a avansat in operațiunile de autorizare și efectuarea de lucrari de pre-dezvoltare in legatura cu proiectele sale viitoare, care includ Promenada Mall Craiova, extinderea Promenada Mall București și proiectele rezidențiale din aropierea unor mall-uri, in primul trimestru al anului 2021.…

- “Grupul Electrica a obtinut, in primul trimestru din 2021, un profit net consolidat de 58 milioane lei, inregistrand o reducere de 22 milioane lei, respectiv 27,7%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. EBITDA consolidata a atins valoarea de 199 milioane lei, in scadere cu 25 milioane lei…