La Hiroshima s-au comemorat 73 de ani de la primul atac nuclear din istorie

- 'Cand umanitatea nu mai vede realitatea si uita istoria, se poate repeta o greseala teribila', a afirmat primarul Hiroshimei, Kazumi Matsui, la ceremonia desfasurata in acest oras din vestul Japoniei.

- Liderul cultului Aum Shinrikyo, Shoko Asahara, cel care a efectuat atacul cu gaz mortal, in urma cu 23 de ani, in metroul de la Tokyo, a fost executat dupa ce a apelat la ultima cale de atac a deciziei. Presa nipona scrie ca au fost executați și alți șase membri ai Aum Shinrikyo. Atacul cu gaz sarin…

- Absolventii de clasa a XII-a sustin miercuri o noua proba a Bacalaureatului, proba obligatorie a profilului: istorie sau matematica. A1.ro va publica subiectele si baremul la istorie pentru profilul uman, la BAC 2018

- Absolvenții de clasa a XII-a susțin miercuri proba obligatorie a profilului –€ matematica sau istorie – in cadrul examenului de Bacalaureat 2018. Subiectele la examenul de Bacalaureat 2018 la proba de matematica și istorie vor fi publicate pe Edu.ro și pe Digi24, imediat dupa afișare. Pentru sustinerea…

- Un utilizator al re:elei Reddit a prezis in urmE cu o zi subiectele la proba de Limba "i Literatura RomanE de la BAC 2018. }ncE de atunci, s-a produs o adevEratE isterie printre elevi, mai ales cE recent, acela"i om a mai fEcut o prezicere, de aceastE datE referitoare la subiectele de la Istorie.

- Keisuke Honda (32 de ani) a devenit o legenda pentru selectionata Japoniei si totodata pentru tot continentul asiatic in urma golul marcat in meciul terminat de niponi la egalitate, 2-2 , cu Senegal in Grupa H de la Campionat Mondial.

- Victoria dramatica pe care Toni Kroos i-a adus-o Germaniei, 2-1 cu Suedia, poate atrage dupa sine o situatie unica in Grupa E de la Cupa Mondiala din Rusia, iar echipele calificate in optimile de finala s-ar putea alege in urma unei trageri la sorti.