La Domeniul Schabil Șureanu va avea loc o nouă ediție a evenimentului Winter Tour, dedicat iubitorilor sporturilor de iarnă Winter Tour la Șureanu In weekend-ul care urmeaza la Domeniul Schabil Șureanu va avea loc o noua ediție a evenimentului Winter Tour, dedicat iubitorilor sporturilor de iarna și dornici de distracție. Se anunța un weekend plin de distracție, cu numeroase provocari și concursuri cu premii: experiențe VR, marea bulgareala, intreceri pe colace, schi in gașca pe giga-schiuri, best selfie sau skishots. Atracția acestei ediții este Buggy, noul ATV cu șenile din dotare, pregatit sa ii duca pe schiori și boarderi in varf de munte. Startul distacției se va da sambata dimineața. Lounge-ul Winter Tour, cu… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

