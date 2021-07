Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Parisului a fost data in judecata din cauza poluarii cu plumb din timpul incendiului de la Catedrala Notre-Dame, din aprilie 2019. Acoperisul si turnul de sute de tone de plumb care s-au topit au eliberat particule toxice in atmosfera.

- Primaria Parisului a fost data in judecata din cauza poluarii cu plumb din timpul incendiului de la Catedrala Notre-Dame, din aprilie 2019. Acoperisul si turnul de sute de tone de plumb care s-au topit au eliberat particule toxice in atmosfera.

- Primaria Parisului a fost data in judecata din cauza poluarii cu plumb din timpul incendiului de la Catedrala Notre-Dame, din aprilie 2019. Acoperisul si turnul de sute de tone de plumb care s-au topit au eliberat particule toxice in atmosfera.

- Primaria Parisului a fost data in judecata din cauza poluarii cu plumb din timpul incendiului de la Catedrala Notre-Dame, din aprilie 2019. Acoperisul si turnul de sute de tone de plumb care s-au topit au eliberat particule toxice in atmosfera. Autoritatile sunt acuzate de „neglijența grava”, pentru…

- Primaria Parisului a fost data in judecata din cauza poluarii cu plumb din timpul incendiului de la Catedrala Notre-Dame, din aprilie 2019. Acoperisul si turnul de sute de tone de plumb care s-au topit au eliberat particule toxice in atmosfera. Autoritatile sunt acuzate de „neglijența grava”, pentru…

- Ministrul elen al Turismului, Haris Theoharis, a declarat, luni, ca au fost deschise toate punctele de trecere de la granita dintre Bulgaria si Grecia, pentru a nu se mai forma cozi la vama. “Am marit numarul de benzi de intrare in Grecia prin Promachonas, pentru ca acest punct vamal va fi intotdeauna…

- Un șofer, care nu a vazut trenul din cauza vegetației, a dat CFR in judecata. Instanta i-a dat dreptate, insa nu și daunele de peste 30.000 de euro cerute. Barbatul a fost implicat intr-un accident feroviar, in anul 2019, pe raza localitații Beldiu. Autoturismul acestuia, marca Audi A4, a fost lovit…

- Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide, in premiera, primul centru de vaccinare in care populatia va putea fi imunizata direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. “Este o idee la care lucram…