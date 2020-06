Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei se declara ingrijorat de creșterea cazurilor de COVID Președintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva. Președintele Klaus Iohannis s-a declarat îngrijorat de creșterea numarului de îmbolnaviri cu coronavirus. El a vizitat…

- Noul coronavirus se raspandeste rapid in randul populatiilor indigene din Brazilia, numarul deceselor cauzate de boala provocata de acesta crescand de peste cinci ori in ultima luna, potrivit datelor colectate de o asociatie nationala, relateaza joi Reuters potrivit Agerpres. Multi epidemiologi au…

- Un vaccin creat impotriva maladiei COVID-19 de cercetatorii de la Universitatea Oxford va fi testat incepand de la jumatatea lunii iunie in Brazilia, prima tara care va lua parte la aceste teste, au anuntat miercuri reprezentanti ai Universitatii Federale din Sao Paulo (UNESP), informeaza AFP.Vaccinul…

- Tara sud-americana cu 210 milioane de locuitori este clasata pe locul al patrulea in lume, ca numar al deceselor, dupa Italia (33.350), si pe al doilea, ca numar de cazuri, dupa Statele Unite (1,8 milioane). Potrivit The Guardian, marti, in Brasilia, presedintele Jair Bolsonaro - care a minimalizat…

- Politia federala a Braziliei a perchezitionat locuintele a 29 de persoane suspectate de difuzarea de stiri false in sustinerea presedintelui Jair Bolsonaro, au informat politia si mass-media, potrivit dpa. Perchezitiile din districtul federal al capitalei Brasilia si din alte cinci state, intre care…

- DUMITRU VELEA – Ai o poarta minunata, pare a fi facuta in timpul din urma, nu o data cu casa-conac, facuta dupa gandul si indicatia ta… LUCIAN AVRAMESCU – Poarta asta are povestile ei, prietene Dumitru Velea, povești care umbla prin multe parți de lume și s-au adunat in mine fara sa știu. Eram la…

- Autoritațile au decis ca, in domeniul sanatații, sa mențina multe dintre masurile adoptate in perioada starii de urgența și menite sa limiteze raspandirii infecției cu noul coronavirus.

- Pentru a evita aglomerarile de la cabinete și pentru a reduce riscurile de expunere in perioada pandemiei de COVID-19, medicii de familie pot acorda consultații la distanța. Guvernul a aprobat o hotarare in acest sens la sfarșitul lunii martie. Insa pacienții in varsta nu se descurca foarte bine cu…