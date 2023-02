Administrația Combinatului Siderurgic „Liberty” de la Galați, fostul Sidex, a anunțat ca la jumatatea lunii martie va repune in funcțiune Furnalul nr 5, principalul furnal al combinatului, care asigura de peste un deceniu producția de 2,2 milioane de tone de oțel. Repunerea in funcțiune a furnalului, la care in ultimele doua luni a fost executate lucrari de revizie a echipamentelor in valoare de 18,3 milioane de lei, are loc in contextul semnalelor de redresare a pietei otelului din Europa, sustinute de imbunatatirea costurilor de productie si a preturilor, potrivit unui comunicat al companiei.…