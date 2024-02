Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul Kremlinului a precizat ca ministrul apararii, Serghei Soigu, i-a prezentat lui Putin un raport referitor la capturarea orasului ucrainean."Seful statului i-a felicitat pe soldatii rusi pentru acest succes, o victorie importanta", precizeaza comunicatul Kremlinului.Agentiile de presa ruse au…

- Soldații ucraineni sunt disperați! Sirski, noul comandant al armatei, are reputatia de 'macelar' (Politico)Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vrut sa dea o noua viata armatei sale prin numirea generalului Oleksandr Sirski in functia de comandant-sef, dar multi dintre militari au reactionat…

- Trei cetațeni ucraineni care se sustrageau mobilizarii se aflau la cațiva metri de frontiera cu Romania, pe cararile de munte din Carpați, relateaza Ria Novosti citat de Rador Radio Romania.Granicerii au fost nevoiți sa traga in aer citeva focuri de avertisment și sa dea drumul cainelui de serviciu…

- 27 de morti si 25 de raniti in urma unui bombardament al fortelor ucrainene asupra orasului Donetk27 de persoane au fost ucise și 25 au fost ranite dupa ce forțele ucrainene au bombardat orașul Donețk, controlat de ruși, din estul Ucrainei, a declarat duminica Denis Pușilin, șeful regiunii Donețk…

- O racheta a trupelor ruse a ucis 11 persoane, inclusiv cinci copii, in estul Ucrainei, a declarat un oficial local. Rachetele S-300 au lovit orașul Pokrovsk, pe teritoriul deținut de Ucraina, in regiunea Donețk, a spus guvernatorul regional, informeaza Rador Radio Romania."Inamicul lovește cu cinism…

- Dupa 22 de luni de la inceperea unui razboi soldat cu numeroase pierderi omenesti, armata ucraineana face eforturi pentru a gasi noi recruti pentru a-i trimite pe front si pentru a lupta contra fortelor ruse aflate din nou in ofensiva, informeaza Agerpres, care preia AFP."Unitatile noastre duc lipsa…

- O stare de spirit sumbra planeaza peste soldații Ucrainei, in timp ce razboiul cu Rusia continua. In ciuda unei contraofensive dezamagitoare in aceasta vara și a semnelor de susținere financiara neclintita din partea aliaților, soldații ucraineni spun ca raman ferm hotarați sa caștige.

- Un soldat ucrainean afirma in presa engleza ca a incetat sa loveasca micile unitațile rusești pentru ca brigada sa ramane fara muniție, scrie The Times of London, conform Business Insider.„Cand sunt doi sau trei soldați (ruși) nu trag. Doar cand este o situație critica, sa spunem ca zece inși se…