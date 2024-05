Stiri pe aceeasi tema

- Oana Mizil reușește sa fie și femeie de afaceri, dar și o mama de succes! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care demonstreaza ca fosta soție a lui Marian Vanghelie se imparte cu succes intre rolul de mama și cel de femeie de afaceri.

- Dan Șucu știe ca exista adevar in zicala "Mens sana in corpore sano" și nu o spunem noi, ci imaginile filmate de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, vorbesc de la sine. Cum se menține in forma milionarul.

- Ioana Marcu se descurca excelent in rolul de mama! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca iubita lui Ciprian Marica poate face orice activitate insoțita de micuții ei.

- In perioada reducerilor pentru acest sezon au fost semnalate numeroase inșelatorii. Chiar cel mai mare magazin de mobila din Romania, Mobexpert, expune un tip de promoție fantoma, acuza clienții. Sunt afișate reduceri atractive dar, in realitate, oamenii platesc sume enorme.Reducerile au fost promovate…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, reușesc sa suprinda cele mai inedite imagini cu vedete din Romania. De data aceasta, unul dintre milionarii autohtoni a fost vazut in timp ce iși facea o placere nevinovata și nu a mai ținut cont de niciun statut.

- Joshua Castellano este un romantic incurabil. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care arata cum o rasfața milionarul italian pe femeia din viața lui.

- Marian Aliuta nu se uita la bani cand vine vorba de confortul și imaginea lui. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul campion stelist in timp ce a ieșit sa manance la un local de fițe din Capitala conducand un bolid de peste 100.000 de euro.

- Fiica lui Dan Tatoiu este, cu siguranța, fata lui tata! Tanara, care de curand a implinit 18 ani, are mai multa incredere in tatal ei, decat in senzorii de parcare ai bolidului de lux de peste 100.000 de euro pe care il conduce. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro,…