Atenție! Microplastice descoperite în spermă și sânge! Microplastice in sange și mai multe organe, inclusiv in testicule. Aceasta este concluzia ingrijoratoare a doua studii recente. La aceste studii, se mai adauga inca unul potrivit caruia, apa imbuteliata este plina de microplastice. Adica, apa imbuteliata poate conține de 100 de ori mai multe particule minuscule, decat se estimase anterior, subliniaza acest studiu publicat […] The post Atenție! Microplastice descoperite in sperma și sange! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

