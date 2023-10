La Botoșani „se poartă” femeile care își bat bărbații! Aviz amatorilor! Mai multi barbati din județul Botosani au cerut ajutor de la politie dupa ce s-au plans ca au fost atacati de femei. Unii chiar solicita ordin de protecție. Potrivit datelor Inspectoratului de Politie (IJP) Botosani, numarul cazurilor de violenta in familie a crescut cu 20% in primele sase luni ale acestui an fata de aceeași perioada a anului 2022. Cele mai multe acte de violența au loc in zonele rurale, unde agresorii sunt in mare parte barbați. Au fost, insa, și peste 80 de cazuri de violența in familie in care atacatorul era o femeie, potrivit purtatorului de cuvant al IJP, Delia Nenișcu. Ea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

