La Biblioteca Bucovinei din Suceava va fi inaugurat, miercuri, Raftul American de carte

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 26 aprilie, de la ora 16:00, la Biblioteca Judeteana “Lucian Blaga” Alba va avea loc inaugurarea Raftului American (American Shelf). Acesta reprezinta o donatie de carte- literatura americana clasica si contemporana, literatura pentru copii si tineret, lucrari de metodica a predarii limbii engleze,…

- Ambasada SUA la Bucuresti si Biblioteca Judeteana “Lucian Blaga” Alba inaugurareaza joi, de la ora 16.00, Raftul American (American Shelf). Este vorba despre o donatie de carti oferita de Hans Klemm, Ambasadorul SUA in Romania. American Shelf reprezinta o donatie de carte – literatura americana clasica…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, va dona carți Bibliotecii Bucovinei “I.G. Sbiera” Suceava. In cursul zilei de miercuri, 25 aprilie a.c., Ambasada S.U.A. la Bucuresti si Biblioteca Bucovinei “I.G. Sbiera” Suceava vor inaugura Raftul American (American Shelf), eveniment ce va avea loc de la ora…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, va fi prezent miercuri, 25 aprilie, la ora 9:30, la Biblioteca "I. G. Sbiera" Suceava, unde va inaugura „American Shelf" (Raftul american). Evenimentul este organizat de Ambasada SUA la Bucuresti si Biblioteca Bucovinei "I. G. ...

- Autor: Petru ROMOȘAN In 2012, cand Traian Basescu a fost demis nu numai de Parlamentul Romaniei (adica de politicieni pretins corupti si incompetenti in masa), ci si de toti romanii prin vot liber exprimat si a fost repus in functie de un anume Philip Gordon, emisarul lui Hillary Clinton, sefa Departamentul…

- Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera” din Suceava (Str. Mitropoliei, nr. 4) va gazdui vineri, 16 martie 2018, de la ora 15.00, lansarea de carte cu tema: “Misterele Revoluției din 1989”, susținuta de ziaristul Grigore Cartianu.Acesta este autorul a patru carți meticulos documentate despre ...

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate pâna vineri este 10.749, din care 38 de decese. În saptamâna 5 – 9 februarie au fost raportate…