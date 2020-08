L-ați zărit cumva pe Gongo? In comparație cu el, Dorel e un dulce. Dorel macar incearca, trudește, se straduiește, este de buna credința, deși ne supara atunci cand confunda gresia cu faianța sau instalațiile sanitare din baie cu instalațiile din bucatarie. Ii mai iertam din pacate, intrucat, fiind personaj de bancuri, se amuza de-a toarta cu noi. Gongo, in schimb, […] Articolul L-ați zarit cumva pe Gongo? apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

- In prima zi de campanie electorala, Ionel Palar a declarat, in cadrul unei conferințe de presa organizate in fața sediului Palatului Administrativ, impreuna cu Lucian Viziteu, candidatul alianței PNL – USR-PLUS, pentru Primaria Bacau, in prezența susținatorilor celor trei formațiuni politice, ca dorește…

- Centrul de Cultura „George Apostu” va invita la un nou eveniment din seria „Provocari colocviale”. Tematica, una acroșanta, atat in forma, cat și prin conținut, surprinde o caracteristica esențiala a lumii de azi (și de ieri), dar și remediile cu potențial curativ pentru cei care s-au obișnuit deja…

- Asta ar fi expresia potrivita pentru a traduce ce se intampla acum cu invațamantul romanesc la inceput de an școlar. Din 16 ianuarie a.c., Legea educatiei nationale nr. 1/2011 a suferit la propriu dar și la figurat 17 modificari operate prin legi, ordonanțe, OUG ori rectificari. Penultima norma de modificare,…

- Pastrand continuitatea fireasca a proiectelor de dans contemporan, Centrul de Cultura„George Apostu” Bacau deruleaza, deruleaza, in perioada aceasta, pana pe 30 august, un program de rezidențe artistice inițiat de Fundația „Gabriela Tudor”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, in…

- Omul subteranei dostoievskiene imi striga: ,,Nu cumva suferinta ii convine [omului, n. n., I. F.] intocmai ca si prosperitatea? Uneori, suferinta ii place teribil, pana la pasiune […]. Eu unul sunt incredintat ca omul nu va renunta niciodata la adevarata suferinta, adica la distrugere si haos. Doar…

- In „Amurgul idolilor”, Nietzsche spune ca liberul arbitru este „cel mai ticalos artificiu” al teologilor, menit sa-i faca raspunzatori pe oameni. Ganditori creștini precum Vasile cel Mare și Fericitul Augustin evidențiau insa virtuțile liberului arbitru, ca libertate a omului de a alege intre posibilitațile…

- Veste buna pentru fotbalul bacauan: in sezonul 2020-2021, CS Aerostar Bacau va evolua in Liga a II-a! Gruparea bacauana și-a confirmat participarea in eșalonul secund luni, 20 iulie, in ultima zi validata de FRF pentru inscrierea in competiție. Promovați in Liga a II-a din postura de lideri autoritari…

- Referitor la discuțiile din mediul online pe santierul drumului judetean DJ 241B Padureni-Godovana, pentru corecta informare a cetațenilor, prezentam situația pentru acea porțiune de drum: • drumul de 15 km care strabate comuna Filipeni a fost inclus in Programul National pentru Dezvoltare Locala…