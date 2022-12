Stiri pe aceeasi tema

- Erling Haaland a revenit in forta pentru Manchester City, marcand dupa doar 9 minute in partida cu Liverpool. Starul norvegian isi continua forma de vis, chiar daca nu a fost prezent la Campionatul Mondial care s-a incheiat recent. Erling Haaland a deschis scorul in partida din Cupa Ligii Angliei. Manchester…

- “Neymar a infuriat Brazilia!”. Acesta este titlul cotidianului sport.es, in care spaniolii noteaza ca gestul facut de starul sud-american a provocat indignare printre fanii Selecao. Brazilia a fost eliminata dramatic in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a fost invinsa de Croația,…

- Cristiano Ronaldo s-a antrenat la baza lui Real Madrid, la doar cateva zile dupa ce Portugalia a fost eliminata de la Campionatul Mondial. Starul lusitan a ramas fara angajament, dupa ce recent si-a incheiat contractul cu Manchester United. Cristiano Ronaldo a participat alaturi de Portugalia la Campionatul…

- James Rodriguez a fost bagat in incurcatura de un jucator roman. Starul columbian nu l-a recunoscut pe Ștefan Radu in timp ce realiza o provocare de tip “quiz” pe rețelele sociale. Rodriguez se relaxeaza in vacanța. Fostul mijlocaș al lui Real Madrid, transferat recent de Olympiacos, s-a distrat cu…

- Erling Haaland l-a detronat pe Kylian Mbappe in topul celor mai bine cotați jucatori din lume. Site-ul de specialitate transfermarkt.com a actualizat TOP 10, iar noile rezultate sunt de-a dreptul spectaculoase. In clasamentul respectiv se afla 9 jucatori de pana in 23 de ani. La 29 de ani, Harry Kane…

- Christophe Galtier, antrenorul lui PSG, la picioarele lui Lionel Messi. Starul argentinian a marcat un gol in partida pe care campioana Frantei a castigat-o la scor de neprezentare cu Ajaccio. Celelalte goluri au fost marcate de Kylian Mbappe. Lionel Messi se simte din ce in ce mai bine la PSG. Starul…

- Real Madrid nu e interesata de Kylian Mbappe! Acesta este anunțul momentului venit din Spania, de la celebra publicație El Chiriunguito TV. Starul lui PSG a declarat in repetate randuri ca visul sau este sa ajunga sa imbrace tricoul “blanco”, pe Santiago Bernabeu. Mbappe nu se mai simte bine la PSG…

- E dezastru total pentru Ronald Araujo (23 ani). Vedeta Barcelonei se va opera, astfel ca va rata „El Clasico”, dar si Campionatul Mondial din Qatar. FC Barcelona a anuntat ca fotbalistul Ronald Araujo va fi operat la un tendon de la coapsa dreapta. Interventia chirurgicala va avea loc miercuri, la Turku,…