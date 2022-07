Kremlinul a restricționat accesul la ziarul german Die Welt Autoritațile de la Kremlin tocmai au facut un lucru care nu doar ca starnește contradicții, ci e, oarecum, de neințeles. Roskomnadzor – autoritatea de reglementare rusa, a inceput sa blocheze accesul rușilor la site-ul ziarului german Die Welt. German, german, da, ați citit bine. De ce, nu se știe. Singurul motiv plauzibil ar putea sa fie ca jurnalista de la Moscova, Marina Ovsyannikova, cea care a devenit cunoscuta intregii lumi, pentru ca și-a exprimat printr-un afiș dorința de incetare a razboiului cu Ucraina, in timp ce se difuzau in direct știrile de la postul național de televiziune, a colaborat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au blocat site-ul Die Welt, un important cotidian german care publica stiri despre razboiul din Ucraina in limba rusa, transmite duminica dpa, potrivit Agerpres.Utilizatorii de internet din Rusia nu au putut accesa site-ul incepand de sambata, potrivit registrului autoritatii ruse…

- Site-ul ziarului german Die Welt a fost blocat in Rusia, fiind adaugat la lista tot mai mare de site-uri interzise de autoritatea de reglementare a telecomunicatiilor Roskomnadzor, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avut o intrevedere sambata, pe insula indoneziana Bali, cu omologul sau chinez Wang Yi si a calificat discutiile avute drept „utile, sincere si constructive”, dar a lansat si un avertisment Beijingului in privinta Taiwanului, relateaza AFP. „In pofida complexitatii…

- Serviciul postal ucrainean Ukrposhta a anuntat vineri ca a fost tinta unui atac cibernetic, dupa ce mai devreme saptamana aceasta a pus in vanzare un timbru care celebreaza scufundarea crucisatorului rus Moskva, transmite Reuters. Ucrainenii au format cozi pentru a cumpara timbrul ce arata un soldat…

- Din cauza razboiului din Ucraina, se poate declanșa, in viitorul apropiat, la nivel planetar, o criza alimentara fara precedent. Rusia și Ucraina sunt doi dintre cei mai mari exportatori de grau din lume, reprezentand aproximativ o treime din vanzarile anuale de grau la nivel mondial. Impreuna, ele…

- Cuvantul ”razboi” era proscris, dar sintagma ”Al Treilea Razboi Mondial” pare ca nu are nicio problema la televiziunea pro-Kremlin. Dupa distrugerea navei-amiral Moskva de catre armata ucraineana, pe platourile televiziuii ruse pro-Kremilin, furia s-a accentuat. In emisiunea-dezbatere ”60 de minute”…

- Autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Rusia, Roskomnadzor, a blocat accesul la site-ul in limba rusa al publicației The Moscow Times . Cotidianul independent a relatat pe larg evenimentele din țara timp de trei decenii, dupa prabușirea Uniunii Sovietice. Reprezentanții The Moscow Times au…

- Bill Burns, directorul CIA a transmis ca SUA ia in calcul eventualitatea ca Rusia sa incerce sa foloseasca o arma nucleara tactica in razboiul din Ucraina. Totodata, Moscova este pusa fața in fața cu dificultațile intalnite pe campul de lupta.Bill Burns avertizeaza ca amenințarea nucleara a Rusiei nu…