Klaus Iohannis, un nou atac împotriva PSD înainte de alegeri "Sa stiti ca un stat nu poate sa functioneze numai cu oameni de afaceri, cum un stat nu poate sa functioneze numai cu bugetari. Va garantez ca un stat fara bugetari arata ca un stat esuat, iar un stat fara oameni de afaceri arata ca statul pe care l-am avut in '89. Eu personal nu imi doresc nici una, nici alta, si cred ca aici, prin politica absolut eronata a PSD, care a guvernat majoritatea celor 30 de ani de la Revolutie incoace, s-a creat o animozitate falsa intre mediul de afaceri, intre business si bugetari, prin interventia si existenta nefericitului PSD, care a folosit aceasta falie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Nu a fost usor, cred ca am fost cel mai jignit prim ministru, cred ca judetul Teleorman a fost cel mai criticat, multi ar fi vrut sa-l scoata de pe harta Romaniei, dar noi suntem oameni puternici si mergem inainte si stim ca atunci cand vrem ceva, atunci cand dorim un…

- “Au trecut 30 de ani de la Revoluție, insa moștenirea comunismului s-a vazut in toate perioadele in care PSD a fost la putere, perpetuand incompetența și corupție, perpetuand atitudini contrare unui spirit democratic”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, in debutul prezentarii programului…

- Fostul premier PSD Adrian Nastase a declarat la Antena 3 ca social-democrații ar fi trebuit sa inceapa procedura de suspendare a lui Klaus Iohannis la scurt timp dupa ce CCR l-a obligat sa numeasca miniștrii interimari, iar șeful statului nu a facut-o. Chiar daca procedura de suspendare a lui Iohannis…

- Premierul demis, Viorica Dancila, il ataca pe seful statului ca nu urgenteaza formarea unui nou Guvern si ca acesta ar urma sa plece intr-o deplasare externa, cu toate ca Romania nu are o noua echipa validata pentru Palatul Victoria.

- Europarlamentarul Rares Bogdan a declarat, vineri, la Brașov, ca e "mandru" de colegi, care sunt curajosi si isi asuma guvernarea tarii. Totodata, el a promis ca PNL va asigura cea mai transparenta...

- ,,Curtea Constitutionala spune un lucru foarte limpede pentru toata lumea: presedintele statului este obligat sa respecte Constitutia, pentru ca aici era problema care se dezbatea in ultimele zile. Prin urmare, in ceea ce ne priveste pe noi este o victorie. Asteptam sa vedem minuta de sedinta de…

- Vizita președintelui Klaus Iohannis in SUA este un succes pentru Romania și o reconfirmare a increderii de care se bucura șeful statului din partea administrației americane, este de parere deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador. Este un semnal de incredere, a completat ea, pe care SUA il transmite…

- Presedintele "ar fi trebuit sa se consulte in privinta vizitei in SUA" Casa Alba. Foto: By (top)Cezary p(bottom)MattWade - here and here, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37794073 Premierul Viorica Dancila considera ca presedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit sa se consulte…