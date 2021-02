Klaus Iohannis, ședință cu liderii coaliției pe tema bugetului pe 2021 Președintele Klaus Iohannis va participa, luni, de la ora 18.00, la o ședința pe tema bugetului pe 2021. Șeful statului va discuta cu liderii coaliției de guvernare, la Vila Lac, despre bugetul de stat pentru anul 2021, conform Digi24. La discuții va lua parte și premierul Florin Cițu. Luni a avut loc o ședința tensionata pe tema legii bugetului la care au participat liderii din coaliția de guvernare. Ministerul Finanțelor a publicat joi seara proiectul de buget pentru anul 2021. Proiectul este conturat pe o creștere economica de 4,3%, Produsul intern brut la 1.116,83 miliarde lei, iar deficitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

