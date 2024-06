Ședința decisivă a coaliției stabilește data alegerilor prezidențiale. Iohannis, Ciucă și Ciolacu au păreri diferite La sedinta coalitiei de astazi se va stabili data alegerilor prezidențiale. Parerile sunt imparțite in ceea ce ii privește pe Iohannis, Ciuca și Ciolacu, care are propria lui explicație cand vine vorba despre organizarea scrutinului. Ce spun oficialii despre data alegerilor prezidențiale Miercuri, Președintele Klaus Iohannis a subliniat intr-o declarație ca, din punctul sau de […] The post Ședința decisiva a coaliției stabilește data alegerilor prezidențiale. Iohannis, Ciuca și Ciolacu au pareri diferite appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

