- Pentru un viitor sustenabil, digital și durabil, Holcim Romania lanseaza o noua identitate de brand pentru o gama variata de betoane, adaptate pieței din Romania; Compania adauga in portofoliul sau doua noi servicii digitale pentru construcții mai eficiente. Holcim Romania, unul dintre cei mai importanți…

- O noua fabrica se va deschide in Romania. Este vorba, mai exact, de Adore Home, care planuiește sa-și extinda prezența in noua țari din Europa Centrala și de Vest. Producatorul turc de mobila estimeaza ca va inregistra pe piața romaneasca o cifra de afaceri de 3 milioane de euro in acest an, de 2,3…

- Ministrul Justiției Alina Gorghiu anunța reduceri majore privind Taxele de Timbru, care pot ajunge chiar și pana la 50%. Guvernul a adoptat, vineri, proiectul Ministerului Justiției pentru „Reducerea Taxelor de Timbru”. Acum, proiectul urmeaza sa intre in procedura parlamentara. „Simplificam. Digitalizam.…

- MBDA a semnat un contract cu IAR Brașov pentru a facilita integrarea Marte ER pe o platforma de elicopter destinata Forțele Navale Romane, bazata pe platforma Airbus H215M. Cu ajutorul performanțelor sale de varf, Marte ER va asigura o capacitate de ultima generație pentru indeplinirea misiunilor de…

- De la 1 iulie, intra in vigoare noul contract-cadru dintre CNAS și furnizorii de servicii medicale. Potrivit noului contract, medicii de familie vor putea sa trimita persoane neasigurate sa efectueze investigații pentru diagnosticarea unor boli – cancer, heptitate B și C și HIV/SIDA la gravide – a…

- Producatorul auto chinez BYD Co. a primit subventii guvernamentale directe in valoare de cel putin 3,4 miliarde de euro, in cadrul strategiei Beijingului de a domina piata automobilelor electrice si a altor tehnologi verzi, sustine un nou studiu publicat miercuri de un institut german, transmite Bloomberg.

- Investiția majora care urmeaza sa transforme peisajul industrial din apropierea Bucureștiului va fi amplasata la Bolintin Vale. Aici se construiește o noua fabrica de pavele, un proiect ambițios semnat de Symmetrica. Fabrica din Boletin Vale iși propune sa devina cel mai mare producator de pavaje și…

- Producatorul de trenuri de mare viteza, TGV, este pe cale sa fie amendat cu 20 de milioane de euro. Motivul? Intarzierea livrarii garniturilor de metrou comandate de Metrorex. „Conform contractului, trebuia sa ne trimita 13 garnituri pentru magistrala M5 – Drumul Taberei inca de vara trecuta,” a declarat…