Astazi, se decide candidatura lui Catalin Cirstoiu la Primaria Capitalei in Coaliție, liderii PSD și PNL urmand sa anunțe o decizie in acest sens. Luni, conducerea PSD și PNL se reunește, in ședința Coaliției, pentru a decide daca mai este acordat sprijin sau nu medicului Catalin Cirstoiu pentru candidatura la Primaria Capitalei. La acest moment, liderii […] The post Viitorul politic al lui Catalin Cirstoiu se decide, astazi, in Coaliție appeared first on Puterea.ro .