- Presedintele Iohannis va primi premiul "Franz Josef Strauss 2018" Presedintele Klaus Iohannis va efectua, vineri si sâmbata, o vizita la Munchen, în Republica Federala Germania, cu prilejul decernarii premiului "Franz Josef Strauss 2018" de catre prestigioasa fundatie germana…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Deruta mare la Cotroceni. Și reacții aberante ale președintelui. Atat de aberante incat ma intreb in ce scop cheltuim de la buget atat de mulți bani, pentru a plati cel mai mare aparat de consilieri pe care l-a avut vreodata un președinte al Romaniei. Klaus Iohannis fie…

- Parlamentarul PSD Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a declarat marți, printr-un comunicat de presa, ca inițiativa Guvernului de a inființa, la nivelul Parlamentului o comisie speciala pentru stabilirea unei strategii economice de dezvoltare pana…

- „Esențial este sa ințelegem ceea ce s-a facut pentru oameni, sa renunțam la discursul politic și sa ne gandim daca acest lucru aduce un plus de imagine sau face bine Romaniei sau romanilor. Programul de guvernare al PSD a avut parte de la inceput de o respingere automata din partea adversarilor partidului…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi premiul "Franz Josef Strauss" din partea Fundatiei Hanns Seidel din Germania, pentru lupta impotriva coruptiei, consolidarea statului drept si a democratiei. Fundatia Hanns Seidel este afiliata Uniunii Crestin-Sociale (CSU) si partidului frate CDU (Uniunea…

- Statele membre NATO au alocat mai multe fonduri pentru aparare in 2017, iar secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a precizat ca opt tari vor indeplini in acest an tinta de 2% din PIB pentru aparare, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unui raport prezentat…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a decis sa faca o nominalizare surpriza pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații. Potrivit postarii sale de pe Twitter, actualul director al CIA, Mike Pompeo, va prelua atribuțiile de Secretar de Stat, dupa demiterea lui Rex Tillerson.…