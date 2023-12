Klaus Iohannis participă la paradă și apoi pleacă în Dubai Președintele Klaus Iohannis va participa, alaturi de alți politicieni, la parada de 1 Decembrie. La ora 14, va incepe recepția speciala de la Palatul Cotroceni, unde membrii opoziției nu au fost invitați. Anul acesta, recepția este decalata mai devreme cu cateva ore fața de alți ani. Dupa parada, președintele va pleca in Dubai. Astfel, in perioada 2-4 decembrie, Klaus Iohannis ar urma sa fie in Dubai, unde va participa la cea de-a 28-a Conferința a Statelor parte la Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28). The post Klaus Iohannis participa la parada și apoi pleaca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

