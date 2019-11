Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca in cei cinci ani de mandat a fost plecat in trei vacante, dar ca si in perioada respectiva si-a luat mapa de lucru pentru a desfasura diverse activitati legate de functia sa. Intrebat daca are regrete legate de mandatul…

- Președintele Klaus Iohannis participa la ședința de Guvern de miercuri, la invitația prim-ministrului Ludovic Orban. Desemnarea comisarului european din partea Romaniei se afla pe ordinea de zi a primei sedinte a Guvernului Orban.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la ceremonia de investire a lui Bogdan Aurescu in functia de ministru de Externe, ca politica externa a Romaniei a avut de suferit in ultimii trei ani si jumatate, intrucat "lideri PSD-isti diletanti" au decredibilizat tara in relatia cu partenerii. "Convingerea…

- Avand in vedere ca in urma primelor negocieri cu partidele Ludovic Orban nu a reușit sa iși asigure o majoritate prin care sa treaca Guvernul in Parlament, Bogdan Chirieac a fost intrebat in cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3, cum poate interveni președintele Klaus Iohannis pentru a trece…

- Președintele Klaus Iohannis a facut numeroase vizite in regiunea Moldovei. Dupa vizita de la Iași, unde au participat sute de nemțeni, șeful statului a fost recent la Focșani, un județ considerat roșu mult timp, drept urmare a reamintit ca el și liberalii sunt in razboi cu PSD, iar marea schimbare in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la reuniunea de la Brasov a liberalilor ca dupa ce PSD a lipsit de la consultarile de la Cotroceni, acestia „nu au invatat nimic de la motiune” si ca a ramas „in contrasens cu romanii si Romania”. Acesta a laudat apoi efortul opozitiei, notand ca „niciodata in…

- Președintele Klaus Iohannis sosește la ora 21.00 la Casa Alba, unde va fi primit de Donald Trump. Chestiunile militare și cooperarea in domeniul energiei vor domina dialogul Iohannis-Trump, dar foarte probabil președintele Romaniei va ridica și problema vizelor, de care noi romanii

- Șeful statului incepe luni a doua vizita de lucru in SUA din mandatul sau, dupa cea din iunie 2017. Pe agenda se afla dezvoltarea parteneriatelor bilaterale in probleme de securitate si energie, dar si vizele pentru cetatenii romani.