- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca o prioritate in crearea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost asigurarea unui echilibru intre nevoile nationale si cerintele planului general al Uniunii Europene.„Cand am realizat Planul National de Redresare si Rezilienta, ne-am…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la o dezbatere online organizata de PPE, intitulata „Sa vorbim despre viitorul Europei” (Let’s talk – Future of Europe). „In cadrul evenimentului, Președintele Klaus Iohannis va prezenta elemente legate de viziunea Romaniei cu privire la viitorul Uniunii…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea si un grup de analisti participa vineri la o dezbatere pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). In cadrul evenimentului, organizat de EFOR, se va discuta, printre altele, despre cum va arata PNRR si care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, referindu-se la obiectiile Comisiei Europene privind Planul National de Redresare si Rezilienta, ca nu exista un termen ultimativ pentru prezentarea acestuia, ci este unul orientativ, iar statele sunt incurajate sa prezinte planuri bune. ”Nu este nicio…

- COMUNICAT DE PRESA Eurodeputatul Victor Negrescu, raportor alternativ din partea Grupului S&D pe bugetul european pentru anul 2022, a cerut in plenul Parlamentului European mai multa ambitie din partea Comisiei Europene si statelor membre privind implementarea programelor europene, solicitand, printre…

Președintele Klaus Iohannis baga coaliția in ședința, anunța Romania TV. Șeful statului urmeaza sa aiba discuții cu liderii coaliției, astazi. Principala tema de discuție va fi repartizarea banilor care vin pe PNRR, mai anunța sursa citata.