Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Romaniei la Schengen. Klaus Iohannis spune ca subiectul va fi tratat informal de aceasta data.„Discuții sunt in multe formate. Progresul e unul lent, dar exista un progres. Avem discuții, avem tot mai mulți europeni care doresc sa terminam aceste discuții. Sunt discuții foarte extinse, nu doar…

- Președintele Klaus Iohannis spune, joi, ca aderarea Romaniei la spațiul Schengen nu va aparea pe agenda JAI „pana cand nu avem un nivel de ințelegere suficient care sa și permita o rezolvare pozitiva”.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, ca progresul e lent in ceea ce privește aderarea Romaniei la Schengen, dar el exista. „Discuții sunt in multe formate. Progresul e lent, dar exista un progres. Avem discuții, tot mai mulți europeni doresc sa terminam aceste discuții. Sunt discuții…

- Comisia pentru Petiții a Parlamentului European a votat marți, 27 iunie, petiția inaintata de catre societatea civila din Romania cu privire la aderarea la Schengen. Aceasta cere ca Parlamentul European sa ia masuri concrete cu privire la votul din JAI a Consiliului Uniunii Europene din 8 decembrie…

- Președintele Romaniei a susținut miercuri, 24 mai 2023, la Palatul Cotroceni, declarații de presa comune cu Președintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier. Klaus Iohannis a vorbit despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen, dar și despre negocierile suspendate pentru formarea noului…

- Ministrul de Externe a subliniat beneficiile proiectului european, in cadrul provocarilor din ultima perioada, aratand ca la nivel european se lucreaza in continuare pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen, statul fiind pe deplin angajat sa contribuie activ la consolidarea proiectului european.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 18ndash;26 aprilie 2023, vizite oficiale in Republica Federativa a Braziliei, in Republica Chile si in Republica Argentina.Aceste vizite urmaresc relansarea dialogului la nivel inalt cu statele Americii Latine si redinamizarea interactiunilor…

- Cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz, aflat luni in vizita la Bucuresti, a declarat ca sustine aderarea in acest an a Romaniei la spatiul Schengen. „Germania se afla ferm de partea Romaniei. Aceasta inseamna – si o spun si astazi, aici, raspicat – inseamna si obiectivul ca Romania sa…