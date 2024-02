Legea care prevede extinderea ordinului de protectie pentru victimele supuse tuturor formelor de violenta, indiferent de relatia care exista intre victima si agresor a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. Legea are ca scop prevenirea si combaterea violentei domestice. Mai precis, proiectul prevede extinderea ordinului de protectie la toate victimele care au nevoie de protectie, in urma tuturor formelor de violenta, indiferent de relatia care exista intre victima si agresor. Legea ia in calcul și actele de hartuire online, apelurile telefonice multiple, urmarirea in mod repetat, fara…