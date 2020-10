Klaus Iohannis: Alegerile parlamentare trebuie să aibă loc în 6 decembrie! Președintele Klaus Iohannis a spus in aceasta seara, intr-o conferința de presa, ca alegerile parlamentare trebuie sa aiba loc pe 6 decembrie, iar daca numarul cazurilor Covid-19 va crește, ar trebui inasprite regulile campaniei electorale. „O democrație nu funcționeaza fara alegeri. Am pledat pentru organizarea alegerilor locale și am vazut cu toții ca au fost […] Sursa articolului: Klaus... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri intr-o conferința de presa, ce se va intampla cu alegerile parlamentare din 6 decembrie. ”Cu cat am putea sa le amanam?” Ce se intampla cu alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 Șeful statului a anunțat miercuri ca alegerile parlamentare din 6 decembrie…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca nici nu se pune problema sa fie amanate alegerile parlamentare, in ciuda faptului ca in Parlament s-a depus un proiect de lege in acest sens.”Vedeți, alegerile vor fi pe 6 decembrie. Ele sunt pregatite, s-au depus candidaturi. Mandatul Parlamentului nu…

- Adunarea Delegaților UDMR Mureș a decis luni, 5 octombrie, prin vot secret, cu ocazia unei ședințe gazduita de Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș, ordinea candidaților din Mureș pe lista "Lalelei" la Camera Deputaților, respectiv. la Senat, la alegerile parlamentare care vor avea loc in…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca „nu PSD amâna alegerile” parlamentare dar, în cazul în care se va ajunge la 4.000 de cazuri de infectare cu Covid-19 pe zi, „e legitim un vot în Parlament” pentru amânarea scrutinului. „Nu…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa de la Palatul Cotroceni, despre o posibila amanare a alegerilor parlamentare."Nu. Nu vad oportuna amanarea alegerilor parlamentare. Este incercare jalnica a unor politicieni care vor sa mai prinda cateva luni de diurna.…

- Alegerile parlamentare din Noua Zeelanda, programate in 19 septembrie, au fost amanate pentru data de 17 octombrie ca urmare a reaparitiei cazurilor de COVID-19. Premierul Jacinda Ardern a anuntat ca alegerile parlamentare se amana pentru 17 octombrie dupa ce cazurile de infectare cu noul coronavirus…

- Guvernul de la Hong Kong a decis amanarea cu un an a alegerilor parlamentare, invocand riscurile de noi contaminari dupa cresteri considerate alarmante ale noilor cazuri de contaminare cu coronavirus.

- "Președintele Klaus Iohannis are un rol esențial acum - trebuie sa cheme la consultari urgent toate partidele parlamentare, medici și epidemiologi și sa decida amanarea alegerilor”, a scris deputatul USR Ionut Mosteanu pe Facebook. E OFICIAL! Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie. Klaus…