Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care ii scapa de inchisoare pe cei acuzați de evaziune fiscala in cazul in care achita integral un prejudiciu de pana la 100.000 de euro. Actul normativ a fost inițiat de fostul deputat PSD Catalin Radulescu, poreclit și „Mitraliera”, fiind declarat constituțional in luna februarie, potrivit Hotnews.ro .Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul persoanelor…