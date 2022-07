Kievul a eliberat a cinci ucraineni în urma unei ”operaţiuni speciale” în regiunea Herson Cinci ucraineni care erau detinuti de catre armata rusa in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au fost eliberati in urma unei "operatuni speciale" a serviciilor militare ucrainene de informatii, anunta marti Kievul, relateaza AFP. "In cursul unei operatiuni speciale (...), in teritorii ocupate temporar in regiunea Herson, cinci cetateni ucraineni tinuti in captivitate de catre ocupanti rusi au fost eliberati", anunta intr-un comunicat serviciile militare ucrainene de informatii (GUR). Cele cinci persoane sunt un militar, un fost politist si trei civili, precizeaza GUR. Operatiunea a fost efectuata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Armata ucraineana a anuntat luni seara inceperea unei contraofensive impotriva trupelor ruse care ocupa zone din regiunea Herson (sudul Ucrainei), relateaza DPA. Un depozit rusesc de arme a fost lovit in localitatea Nova Kahovka, a indicat Comandamentul de operatiuni Sud al fortelor de aparare ucrainene…

Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro.

