KIA Motors castiga 4 titluri Consumer Guide de Cea Mai Buna Masina in 2021

- Mii de angajati ai unei societati din Romania se vor bucura sa afle ca Guvernul are un plan major de restructurare, ce implica alocarea a peste 1 miliard de euro. Cum vor fi folositi banii pentru salvarea locurilor de munca? Statul roman are un plan ambitios pentru salvarea Complexului Energetic Oltenia,…

- „Vreau sa vad presedintii si premierii romani la Washington in mod regulat si oficiali americani de rang inalt la Bucuresti in mod regulat”, spune Damon Wilson, vicepreședintele Atlantic Council. Romania și SUA trebuie sa pastreze legaturi politice stranse și sa aiba consultari, indiferent cine e la…

- Imagini terifiante. Sambata neagra pe șosele .Al treilea accident mortal in urma cu puțin timp.foto Inca un accident terifiant a avut loc, sambata seara, pe drumurile din Romania. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a transmis, duminica, un mesaj pentru liderul PSD, Marcel Ciolacu: „Domnule Ciolacu, AJUNGE! Somez PSD sa opreasca terorismul economic. Toate partidele care in acest moment dificil pentru economia globala forțeaza creșterea deficitului bugetar…

- Actorul Dorian Popa si-a publicat veniturile realizate din activitatea sa video, pe YouTube, din care reiese faptul ca acesta castiga mai mult decat vloggerul Selly, relateaza Mediafax.Dorian Popa castiga aproximativ 10.000 de euro din veniturile aduse de platforma video, ceea ce-l lanseaza…

- Stare de alerta! Ce se va intampla, de luni, in Romania? Nelu Tataru anunța noi reguli Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, iar problemele sunt departe de a se fi incheiat. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, vine cu noi reguli extrem de importante. Totul se va pune in aplicare chiar de luni.…

- Gica Hagi (55 ani), considerat de mulți cel mai mare fotbalist roman din istorie, a dezvaluit in cadrul unui interviu ca a fost la un pas sa caștige Balonul de Aur in 1994. Conform spuselor „Regelui”, acest lucru s-ar fi intamplat daca Romania reușea sa elimine Suedia in sferturile Mondialului american.…

- Vestea pe care TOȚI ȘOFERII o așteptau! Se aplica CHIAR DE AZI! Nu vei mai risca AMENDA O veste excelenta pentru soferii din Romania. Polita RCA poate fi prezentata și in format electronic de pe telefon incepand de astazi, 10 septembrie. Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Potrivit noilor modificari,…