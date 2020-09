KFC România și-a lansat propria platformă de comenzi online KFC Romania a lansat platforma proprie de comenzi online. Astfel, clienții au la dispoziție trei variante pentru a-și comanda acasa produsele KFC preferate: site-ul propriu – delivery.kfc.ro, serviciul de call center și platformele partenere de comenzi online, atat in București, cat și in țara. Platforma online se diferențiaza prin exclusivitate, oferind consumatorilor o serie de oferte unice, dedicate acestui nou canal. In prezent, aceasta este disponibila doar pentru București, unde comenzile online vor fi livrate prin serviciul propriu KFC Delivery. In țara, livrarea se realizeaza in continuare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

