Keppel MET Renewables preia un proiect fotovoltaic în dezvoltare din Apulia, Italia. Proiectul va deveni operaţional în 2026 ”Keppel MET Renewables, platforma de investitii in domeniul energiei regenerabile, cu sediul in Elvetia, anunta preluarea integrala a unui proiect fotovoltaic in dezvoltare din Apulia, Italia. Keppel MET Renewables (KMR), societate mixta detinuta in mod egal de MET Group, cu sediul in Elvetia, si Keppel, cu sediul in Singapore, anunta finalizarea achizitiei integrale a unui proiect fotovoltaic din sudul Italiei. Cu o capacitate instalata de 38 MWp si o productie de energie de circa 63 GWh pe an, la finalul constructiei, centrala va genera suficienta energie pentru alimentarea echivalentului a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Destinațiile estivale cele mai populare au fost orașele din Europa. Conform datelor Kiwi.com, numarul de rezervari facute de romani pentru lunile iunie, iulie și august ale acestui an a crescut cu peste 39% fața de numarul rezervarilor pentru vara anului 2022. Destinațiile pentru vacanța de vara alese…

- Romania este acoperita, din nou, de un val de canicula. Deși vara este pe final, temperaturile extreme persista pe teritoriul țarii. Meteorologii anunța ca se vor in inregistra și 40° iar disconfortul termic va fi unul accentuat in majoritatea zonelor. Vara a extremelor in Europa. Astazi și maine, meteorologii…

- Seful Disney, Bob Iger, a facut mai multe anunturi importante cu ocazia celei mai recente conferinte cu investitorii. Printre altele, acesta a anuntat lansarea in Europa a versiunii cu reclame a Disney+. Versiunea cu reclame a serviciului Disney+ va fi lansata in Europa in luna noiembrie, unde va fi…

- In prima jumatate a acestui an au fost facute peste 400 de perchezitii domiciliare in urma carora peste 200 de persoane au fost trimise in judecata pentru 582 de infractiuni privind traficul de persoane, potrivit unui bilant al Politiei care precizeaza ca Romania este, in principal, tara de origine…

- In luna iunie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.8% fata de iunie 2022, atingandu-se un nivel de 1.045.072 unitați. In perioada ianuarie-iunie 2023: au fost inmatriculate in total 5.438.653 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din 2022…

- Romania s-a clasat pe locul 14 in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste inmatricularile de autoturisme noi, in primul semestru din 2023, cu un volum de 73.645 de unitati, in crestere cu 25,4% fata de perioada similara a anului anterior, arata statistica Asociatiei Constructorilor de Automobile…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat vineri, la Bruxelles, la o intalnire informala cu liderii din Franta, Germania, Regatul Tarilor de Jos, Suedia, Spania, Belgia, Italia, Portugalia si Polonia la care au discutat despre stimularea extinderii UE.

- Tarile Uniunii Europene au convenit miercuri, 21 iunie, sa contribuie cu o noua donatie, de 3,5 miliarde de euro, la Instrumentul European pentru Pace (FEP), fond utilizat pentru finantarea livrarilor de arme catre Ucraina si a misiunilor militare in strainatate, relateaza AFP. Ambasadorii celor 27…