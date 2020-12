Kelemen Hunor: Programul de guvernare este foarte important pentru funcționarea coaliției Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la inceperea negocierilor pentru formarea unui nou guvern intre formatiunea pe care o conduce, PNL si USR PLUS, ca in primul rand e „nevoie de un program de guvernare care raspunde la asteptarile societatii”. Discutiile intre reprezentantii celor trei formatiuni au inceput sambata dimineata, dupa ora 9:00, pe trei paliere: program de guvernare, structura Guvernului si structura majoritatii parlamentare. „Peste putin timp incepem discutiile pentru formarea unui nou guvern. In primul rand avem nevoie de un program de guvernare care raspunde la asteptarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

