Kelemen Hunor: „Nu trebuie să ne panicăm, dar trebuie să ne pregătim mental!” Liderul UDMR Kelemen Hunor a afirmat ca nu se stie cat va dura criza economica, insa considera ca aceasta se va adanci, motiv pentru care statul roman trebuie sa fie puternic pentru a putea interveni. „Nu stim cat va dura criza economica. E greu de spus. Nu exista om care sa poata sa spuna cat va dura. In acest moment vedem ca este o crestere a inflatiei si in zona euro si in afara zonei euro, vedem ca aceasta criza economica se va adanci si noi trebuie sa ne pregatim statele. Statul puternic cu institutii puternice trebuie sa intervina. Pe de o parte trebuie sa ii aparam pe cetatenii nevoiasi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

