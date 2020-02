Kelemen Hunor: Lista Cabinetului Cîţu a fost făcută cu gândul de a fi respinsă de Parlament "Am vazut aceasta lista si am o singura concluzie: ei in continuare doresc un guvern monocolor PNL, nu se gandesc la un guvern de coalitie de niciun fel si banuiesc ca doresc in continuare sa fie respinsa aceasta lista, acest Cabinet, fiindca nici macar nu au negociat, nu au sunat, nu s-au interesat daca cineva ar sustine o astfel de lista. Deci concluzia mea este ca aceasta lista este facuta cu gandul de a fi respinsa. Nu stiu daca se va intampla, daca va primi votul de investitura, dar alta concluzie nu pot sa formulez. S-ar putea sa si treaca, depinde de PSD, s-ar putea sa primeasca votul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Premierul desemnat Florin Citu a operat o singura mutare in echipa guvernamentala: la ministerul de Finante, chiar in locul sau, a fost propus deputatul PNL Lucian Heius. Ministrii PNL vor fi audiati din nou saptamana viitoare de Parlament.

- UPDATE ora 10:30 – Premierul desemnat, Florin Citu, a anuntat ca in cursul zilei de vineri vor fi depuse la Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare. ‘Vom depune astazi in Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare’, a spus Citu, precizand ca singura modificare in Cabinet este…

