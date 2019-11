Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, la o dezbatere tematica organizata la Cluj, ca in ceea ce priveste convietuirea romano-maghiara exista un echilibru, dar care poate sa devina repede foarte fragil. "Este un echilibru in convietuirea romano-maghiara care poate deveni fragil foarte rapid, cum s-a intamplat in 1990 la Targu Mures si in acest an la Valea Uzului, fiindca sunt prejudecati, sunt probleme care nu au fost discutate si abordate sincer. Exista o neincredere, lipsa de incredere este palpabila; daca nu exista incredere intre indivizi, intre grupuri, daca nu exista incredere…