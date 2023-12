Stiri pe aceeasi tema

- Keanu Reeves a fost jefuit chiar in noaptea de Moș Nicolae. Poliția californiana a fost anunțata ca o persoana anonima a raportat ca necunoscuți au patruns prin efracție in casa actorului care nu era acasa, declanșand alarma. BREAKING: Keanu Reeves’ $7M L.A. home was robbed again by ski-masked burglars…

- O romanca, acuzata ca a furat inelul de nunta si cel de logodna ale vedetei Lily Collins, protagonista din „Emily in Paris”. Autoritatile din cadrul sectiei serifului din West Hollywood cauta o femeie in varsta de aproximativ 34 de ani, suspecta de furturi prin efractie, asociata cu grupuri romanesti…

- Un șofer ucrainean de autocistena a fost filmat in timp ce conducea in zig-zag pe Autostrada A2. Poliția a fost anunțata, prin apel la 112, de ceilalți participanți la trafic. In cele din urma, barbatul a fost tras pe dreapta intr-o parcare. Oprit de politisti cu ajutorul celorlalti soferi care au…

- Un barbat de 36 de ani din Arad, a fost prins, dupa ce a spart un post de poliție din satul Paulis și a furat o haina de polițist. Intrucat sediul de poliție avea grilaje, hoțul a escaladat cladirea, a scos țigle din acoperiș și a intrat in locuința de serviciu a polițistului de unde a […] The post…

- O angajata a Inspectoratului General pentru Migrație din Republica Moldova s-a dus sa fure din magazine intr-ul Mall chiar a doua zi dupa ce a primit legitimația de polițist. Deși poițista a fost prinsa la furat in Palas Mall din Iași, ea continua sa profeseze dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria…

- O tanara in varsta de 20 de ani din Radauti, județul Suceava, a chemat Politia si a obtinut un ordin de restrictie impotriva mamei sale, care a batut-o, potrivit News.ro. Din declaratiile date in fata politistilor reiese ca femeia nu este de acord cu iubitul fiicei sale, motiv pentru care a abordat-o…

- Principalul dealer din dosarul lui Vlad Pascu, ridicat in aceasta dimineata de polițiști, a spart depozitul Spitalului Floreasca, noaptea trecuta, acolo unde a desenat pe usi si a furat ser fiziologic. Tanarul s-a filmat in timp ce se afla in interiorul spitalului Floreasca, iar apoi a postat imaginile…

- Un barbat care a amenintat ca se arunca de la etajul opt al unui bloc din centrul Capitalei, dupa ce si-a injunghiat concubina si a ranit-o pe prietena acesteia, a fost impiedicat sa iși duca gestul la capat dupa aproape 15 ore de negocieri cu Poliția. Alerta a fost data inainte de miezul nopții de…