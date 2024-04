Jaf de toată jena. Au furat doar pantofi pentru piciorul stâng Un jaf de toata jena s-a petrecut la un magazin din orașul Duren din Germania. Hoții au furat doar pantofi pentru piciorul stang. Poliția și locuitorii sunt perplexi. Un magazin dintr-un mic oraș german situat intre Aachen și Koln a fost jefuit. Hoții au spart un geam inainte de a fura 30 de pantofi. Dar, spre marea surprindere a proprietarilor și a polițiștilor, aceștia au furat doar pantofi stangi. „Mi se pare complet bizar. Magazinul este deseori jefuit, dar furtul unui singur pantof nu are rost”, intreaba un rezident. „Pare ca una dintre acele povești dintr-o veche revista satirica”, subliniaza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

