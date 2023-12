Keanu Reeves a fost jefuit chiar in noaptea de Moș Nicolae. Poliția californiana a fost anunțata ca o persoana anonima a raportat ca necunoscuți au patruns prin efracție in casa actorului care nu era acasa, declanșand alarma. BREAKING: Keanu Reeves’ $7M L.A. home was robbed again by ski-masked burglars and his firearms are reported stolen. […] The post Keanu Reeves a fost jefuit. Hoți cu cagule i-au spart casa și i-au furat pistolul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .